2018-12-26T18:00:31+03:00
Общество

Единственный россиянин на МКС остался без подарков на Новый год

Подарки, предназначавшиеся Олегу Кононенко, находились на борту космического корабля "Союз МС-10", который потерпел крушение в октябре этого года
Александр ДЖУМАЕВ
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Новый год на орбите встретят трое космонавтов: россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.Новый год на орбите встретят трое космонавтов: россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.Фото: СОЦСЕТИ
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Российский космонавт Олег Кононенко, находящийся на Международной космической станции (МКС), остался без подарков на Новый год. Посылка с подарками для космонавта находилась на борту разбившегося в октябре корабля "Союз МС-10".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) Лилию Шуеву, которая занимается психологической поддержкой космонавтов, в число подарков для Кононенко и другого россиянина Алексея Овчинина, который в итоге не полетел в космос в этом году, вошли их любимые конфеты, ягоды, орешки, кетчуп и горчица. "Хочется им на орбите нормальной еды", - заявила Шуева.

Психолог также рассказала о принципах подбора подарков для космонатов. По ее словам, на орбите очень ценятся подарки, сделанные своими руками: от связанных игрушек до сделанных друзьями и родственниками космонавтов фотоколлажей. "Даже конфеты мы пытаемся собрать те, которые человек любит. Иногда на фабрику едем, чтобы конфеты были свежие, потому что сколько еще времени пройдет, пока космонавт их получит", - добавила Шуева.

Новый год на орбите встретят трое космонавтов: россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

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