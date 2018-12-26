Опубликовано видео с ответом Золотова Навальному
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов ответил на вопросы оппозиционера Навального о недвижимости, звании, внуке и убийстве Немцова. Эксклюзивное интервью генерал армии дал «Комсомольской правде».
Комментарии по поводу всевозможных обвинений в свой адрес Виктор Золотов дал на камеру. В видео он развеял популярные мифы о собственной жизни.
Виктор Золотов: "Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил".Спецкор «Комсомольской правды» задал несколько вопросов генералу армии Виктору ЗолотовуАлександр БОЙКО
С журналистами он поделился тайной своей дачи, в которой ранее бывали Дзержинский, Орджоникидзе, Ворошилов и Микоян. Еще он объяснил, кто оплачивает учебу его внука в Англии.
Также он раскрыл подробности получения от президента России воинского звания генерала армии. Ответил он и на обвинение Навального в убийстве Бориса Немцова.
Полный текст эксклюзивного интервью директора Росгвардии Виктора Золотова можно прочитать на сайте «Комсомольской правды».