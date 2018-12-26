2018-12-26T23:39:18+03:00
Политика

Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России

За месяц, в течение которого в незалежной действовало военное положение, в страну не впустили более 1,6 тысячи граждан РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Украина продлила запрет на въезд мужчинам из РоссииУкраина продлила запрет на въезд мужчинам из РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 26 декабря, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил действие введенного месяц назад запрета на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16-ти до 60 лет.

Как заявил первый замминистра внутренних дел незалежной Сергей Яровой, все органы системы МВД продолжат работать в усиленном режиме в связи со «сложной ситуацией с безопасностью». «В том числе решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы (в вопросе) въезда в Украину мужчин - граждан России», - приводит слова Ярового официальный сайт министерства внутренних дел незалежной.

Также там отмечается, что с 26 ноября, то есть за месяц, в течение которого на Украине действовало военное положение, туда не впустили более 1,6 тысячи россиян.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце ноября президент соседнего государства Петр Порошенко ввел военное положение в ряде областей своей страны сроком на 30 дней. Практически одновременно на Украине были введены и ограничения на въезд мужчин из РФ в возрасте от 16-ти до 60 лет.

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