2018-12-27T01:18:13+03:00
В мире

Болтон посетит Турцию после Нового года

Помощник президента США прибудет в республику, чтобы обсудить ситуацию в Сирии
Дарья ИВАШКИНА
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонПомощник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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В среду, 26 декабря, появилась информация о том, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Турцию после Нового года.

Как заявил официальный представитель возглавляемой турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, в ходе своего визита в республику советник нынешнего хозяина Белого дома планирует обсудить с турецкими официальными лицами ситуацию в Сирии. «После Нового года помощник президента (США) по нацбезопасности Болтон приедет в Турцию, будет обсуждаться ситуация в Сирии», - приводит слова Челика агентство Anadolu.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что намерен посетить Россию для переговоров относительно вывода войск США из Сирии.

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