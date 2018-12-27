В Японии казнили двух осужденных преступников

СЕГОДНЯ 06:06 2018-12-27T06:06:28+03:00

По некоторым данным, речь идет о бывшем боссе якудзы Кэйдзо Окамото и его сообщнике Хирое Суэмори, приговоренных к смерти за двойное убийство

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В четверг, 27 декабря, стало известно, что в Японии казнили двух заключенных, приговоренных к смертной казни. Их имена не распространяются, однако, по сведениям местных СМИ, скорее всего, речь идет о бывшем боссе якудзы Кэйдзо Окамото и его сообщнике - экс-финансисте Хирое Суэмори: как выяснили журналисты, обоих повесили в тюрьме города Осака.

По некоторым данным, преступников приговорили к смерти за двойное убийство, совершенное в 1988 году: тогда они похитили и убили президента инвестиционной компании и его секретаря, после чего забетонировали тела своих жертв в фундаменте строившегося дома, сообщает телеканал NHK.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле этого года в Японии были повешены 13 боевиков и руководителей запрещенной в России экстремистской секты «Аум Синрике»: власти Страны восходящего солнца привели в исполнение смертные приговоры всем, кого приговорили к этой мере наказания за совершение теракта - газовой атаки в токийском метро 20 марта 1995 года.