2018-12-27T06:06:28+03:00
В мире

В Японии казнили двух осужденных преступников

По некоторым данным, речь идет о бывшем боссе якудзы Кэйдзо Окамото и его сообщнике Хирое Суэмори, приговоренных к смерти за двойное убийство
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Японии казнили двух осужденных преступниковВ Японии казнили двух осужденных преступниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 27 декабря, стало известно, что в Японии казнили двух заключенных, приговоренных к смертной казни. Их имена не распространяются, однако, по сведениям местных СМИ, скорее всего, речь идет о бывшем боссе якудзы Кэйдзо Окамото и его сообщнике - экс-финансисте Хирое Суэмори: как выяснили журналисты, обоих повесили в тюрьме города Осака.

По некоторым данным, преступников приговорили к смерти за двойное убийство, совершенное в 1988 году: тогда они похитили и убили президента инвестиционной компании и его секретаря, после чего забетонировали тела своих жертв в фундаменте строившегося дома, сообщает телеканал NHK.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле этого года в Японии были повешены 13 боевиков и руководителей запрещенной в России экстремистской секты «Аум Синрике»: власти Страны восходящего солнца привели в исполнение смертные приговоры всем, кого приговорили к этой мере наказания за совершение теракта - газовой атаки в токийском метро 20 марта 1995 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
Ракета «Союз-2» с 28 спутниками стартовала с космодрома Восточный
Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сильвестра Сталлоне и Вина Дизеля
В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду
В Германии недовольный рождественскими подарками мальчик вызвал полицию
В Минтруде рассказали, кого могут сократить в 2019 году
Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере
США и Китай в январе проведут торговые переговоры в Пекине
Французский пенсионер отправился в путешествие через Атлантику в бочке
Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе
Пушков объяснил отмену военного положения на Украине
Нефть WTI подорожала более чем на 10%
Болтон посетит Турцию после Нового года
Адвокат опровергла информацию о футбольном матче в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева
Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским
Трамп заявил, что Ирак останется базой для действий США в Сирии
Составлен рейтинг самых богатых YouTube-блогеров рунета
Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России