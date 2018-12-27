2018-12-27T17:59:30+03:00
Политика

Россиянин Виктор Бут отказался идти на возможную сделку с властями США

Американские адвокаты принуждали мужчину дать провокационные показания против российских властей
Поделиться:
Комментарии: comments2
Виктор БутВиктор БутФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россиянин Виктор Бут, который должен отбыть 25-летний срок в американской тюрьме по обвинения поставок оружия Колумбию, заявил, что не пойдет на возможную сделку со следствием для скорейшего возвращения в Россию.

«Что касается сделок с американским правосудием... то американская система правосудия не просто глуха и слепа, но и, видимо, выжила из ума», — цитирует Бута ТАСС.

Кроме того, адвокаты, предоставленные Виктору Буту американской стороной, посоветовали ему дать провокационные показания против российских властей. Он отказался.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде, через несколько лет его экстрадировали в США, где его обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии". В апреле 2012 года россиянину приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере 15 млн долларов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Склады "Красного и белого" будут закрыты до завершения проверок
Стало известно, какой алкоголь чаще всего подделывают в России
В Мексике во время рождественской вечеринки расстреляли семью
В Финляндии Санта-Клауса превысил скорость, чтобы успеть доставить подарки детям на Рождество
Умер журналист Алексей Букалов, один из первых российских обозревателей в Ватикане
Пенсии россиян будут проиндексированы с 1 января 2019 года
МВД напомнило иностранным болельщикам о необходимости покинуть Россию
Глава МИД Германии призвал реформировать Совбез ООН
Турция провела испытание первой авиабомбы собственного производства
Украинский политолог Вячеслав Ковтун оказался в базе «Миротворца»
Глава МИД Австрии осудила притеснение СМИ на Украине
МИД призвал Киев остановить правовой произвол в отношении Кирилла Вышинского
Руководство канала «Пятница» опровергло закрытие программы «Орел и Решка»
В 2019 году по всей Европе появятся заправки для автомобилей Tesla
На Украине стало законным переименование Украинской православной церкви
В Германии предложили принимать на службу в армию граждан других стран ЕС
Херсонский суд продлил арест Кирилла Вышинского до 27 января
Баста пригласит на концерт девушку, открытку которой выбрал на елке в Кремле
Экс-замглавы внешней разведки Китая осужден пожизненно за взятки