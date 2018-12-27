Россиянин Виктор Бут отказался идти на возможную сделку с властями США

СЕГОДНЯ 17:59 2018-12-27T17:59:30+03:00

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Россиянин Виктор Бут, который должен отбыть 25-летний срок в американской тюрьме по обвинения поставок оружия Колумбию, заявил, что не пойдет на возможную сделку со следствием для скорейшего возвращения в Россию.

«Что касается сделок с американским правосудием... то американская система правосудия не просто глуха и слепа, но и, видимо, выжила из ума», — цитирует Бута ТАСС.

Кроме того, адвокаты, предоставленные Виктору Буту американской стороной, посоветовали ему дать провокационные показания против российских властей. Он отказался.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Виктора Бута задержали в 2008 году в Таиланде, через несколько лет его экстрадировали в США, где его обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии". В апреле 2012 года россиянину приговорили к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере 15 млн долларов.