Эксперт: шатдаун в США никогда не происходил так часто, как при Трампе

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-28T10:47:18+03:00

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ прокомментировал сообщения о том, что конгресс в очередной раз не достиг соглашения

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Подобное случалось в истории США не единожды. Были случае при Обаме, но в эпоху Трампа за последний год шатдауны происходили несколько раз. Это говорит о том, что «существует системное противоречие, достаточно серьёзное, в современной бюрократической системе США».

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал сообщения о том, что конгресс США не достиг соглашения об окончании шатдауна.

Символом Трампа становится стена на границе с Мексикой, которой является настоящим яблоком раздора между республиканцами и демократами. Средства, которые направляются на объект, не так существенны для бюджета страны, куда важнее политическая оставляющая.

- Вопрос в том, насколько далеко пойдут обе стороны в борьбе за этот символ. Мне кажется, что Трамп сейчас готов обострять ситуацию до последнего, противоречия он сможет использовать в свою сторону, обвиняя демократов в создании препятствий, - говорит Ярыгин в беседе с RT.

Для лидера США сейчас это нужно для отвлечение внимания от постепенно ухудшающейся экономической обстановки, от возможной деятельности демократов, связанных с проверкой Трампа как налогоплательщика.

- Мне видится это через призму приближающихся выборов, он отвлекает внимание от ухудшающейся в перспективе, в динамике своей электоральной позиции, - резюмирует эксперт.

27 декабря, обе палаты Конгресса США в очередной раз не проголосовали по бюджету страны. В результате американские законодатели так и не смогли положить конец так называемому шатдауну, то есть частичной приостановке работы федерального правительства, которая началась 22 декабря.