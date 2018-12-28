Президент поручил наказывать депутатов и сенаторов за конфликт интересов

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-28T12:12:51+03:00

Депутаты и сенаторы могут лишиться поста за конфликт интересов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент Росси Владимир Путин 28 декабря подписал закон, который прописывает порядок смещения с занимаемых должностей сенаторов и депутатов в случае возникновения конфликта интересов.

Сам законопроект был принят Госдумой еще 19 февраля, а 21 декабря одобрен Советом Федерации. В последние рабочие дни уходящего года его подписал глава государства.

Документ вносит изменения и дополнения в федеральный закон "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ".

Теперь при возникновении спорной ситуации, если парламентарии не сообщают о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, сенаторы и депутаты могут получить предупреждение или быть освобождены от руководящей и иной должности в Совфеде или Госдуме.

Документ регламентирует только процедуру освобождения от должности, но не означает прекращение депутатских или сенаторских полномочий.

До недавнего времени депутаты не подвергались никакому наказанию за неуведомление о возможном конфликте интересов. Однако, госслужащие (в том числе работающие в органах исполнительной власти) за подобные действия по закону могут получить выговор или вообще потерять свою должность. Новые изменения позволят исправить ситуацию, но максимальной репрессивной мерой станет лишение руководящего поста.