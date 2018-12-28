Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если стена не будет построена

СЕГОДНЯ 16:35 2018-12-28T16:57:45+03:00

Трамп пообещал закрыть границу с Мексикой, если демократы не одобрят ассигнования на стену Фото: REUTERS

Президент США обратился к демократам в Конгрессе с требованием одобрить ассигнования на возведение ограждения

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пригрозил полностью закрыть американскую границу с Мексикой. Именно на такой шаг пойдет администрация главы государства, если демократы в Конгрессе откажутся голосовать в пользу ассигнований на строительство стены для защиты от нелегальных мигрантов.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы, проводящие обструкцию, не дадут нам денег на то, чтобы закончить стену, а также изменить нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна", - написал американский лидер у себя на странице в Twitter.

При этом он подчеркнул, что такое решение, вероятно, станет довольно "прибыльной операцией", поскольку США теряют много денег при торговле с Мексикой в рамках НАФТА. По словам Трампа, речь идет о порядка 75 млрд долларов в год.

Также президент предлагает прекратить оказывать финансовую помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору, которые "ничего не делают" для американцев в частности, в плане миграции, а лишь "забирают их деньги".

Напомним, что возведение первых участков стены на границе с Мексикой уже начато. Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент США пообещал сделать это сооружение красивым и "художественно оформленным".