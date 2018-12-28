Трамп отменил свои новогодние каникулы из-за "шатдауна" в США

СЕГОДНЯ 19:04 2018-12-28T19:24:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вынужден был отказаться от своих планов на Новый год из-за так называемого "шатдауна", то есть частичной приостановки работы федерального правительства. По словам исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Майка Малвани, американский лидер должен был встретить праздник на своей вилле во Флориде.

"Президент провел здесь (в Вашингтоне) все выходные, все Рождество. Он останется в Вашингтоне и на Новый год. Он отменил свои планы на Рождество, теперь он отменил свои планы на Новый год", - сказал Малвани в эфире телеканала Fox News.

Напомним, что американские законодатели до сих пор не могут договориться по федеральному бюджету на 2019 финансовый год, который стартовал еще в октябре. В результате была инициирована временная приостановка всех правительственных учреждений.

Сайт kp.ru писал о том, что демократы и республиканцы никак не могут договориться по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.