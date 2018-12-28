Украина сняла запрет на въезд в страну мужчинам из России

СЕГОДНЯ 20:00 2018-12-28T20:12:03+03:00

Однако цели визита наших соотечественников на территорию незалежной все еще будут проверяться

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Власти Украины решили снять запрет на въезд в страну мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, имеющих российского гражданство. Такое заявление сделали в Государственной пограничной службе незалежной.

При этом в ведомстве подчеркнули, что цели визита наших соотечественников на территорию соседней страны все еще будут проверяться. Лишь по итогам изучения данного вопроса принимается решение о целесообразности въезда россиянина на Украину. Кроме того, гражданам РФ для пересечения границы кроме загранпаспорта могут понадобиться дополнительные документы.

"Наши пограничники могут проводить контроль второй линии, чтобы выяснять все подробности и обстоятельства. Поэтому человеку могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель его визита", – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

В интервью изданию "Гордон" он отметил, что гражданин России спокойно сможет попасть на территорию незалежной, если целью его визита является участие в культурных или спортивных мероприятиях, и при этом он никогда не нарушал украинское законодательство.

Стоит отметить, что еще несколько дней назад из Киева поступала совершенно иная информация. Сайт kp.ru писал о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действие запрета на въезд в россиян.

Напомним, что изначально причиной для введения ограничений стал инцидент в Керченском проливе. Украинские корабли решили устроить провокацию в Азовском море, но были задержаны российскими пограничниками.