2018-12-28T20:41:07+03:00
Политика

США больше не хотят оказывать помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору

По мнению американского лидера Дональда Трампа, эти страны слишком мало делают для Вашингтона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский лидер Дональд ТрампАмериканский лидер Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский лидер Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить оказывать финансовую поддержку Сальвадору, Гватемале и Гондурасу, поскольку эти страны не помогают Вашингтону бороться с миграционным кризисом, а на их территориях продолжают формироваться новые "караваны" беженцев. Об этом глава государства написал у себя на странице в Twitter.

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, кроме как забирают наши деньги. Ходят слухи, что сейчас в Гондурасе формируется новый "караван", и ничего с этим не делают. Мы перестанем оказывать любую помощь этим трем странам, которые использовали США на протяжении многих лет", - написал президент.

Стоит отметить, что Трамп выступил с таким заявлением на фоне "шатдауна" в Соединенных Штатах. Законодатели не могут договориться между собой относительно бюджета на 2019 финансовый год. Камнем преткновения стал вопрос выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент даже пригрозил полностью закрыть границу, если демократы не поддержат республиканцев в этом направлении.

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