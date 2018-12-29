Россия вводит санкции на некоторые украинские товары

СЕГОДНЯ 13:45 2018-12-29T13:45:53+03:00

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Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Об этом в своем Twitter написал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», - указал глава правительства России.

Напомним, что 25 декабря Россия расширила санкционный список против физических и юридических лиц Украины. В перечень пошли больше 200 компаний и граждан. Решение было принято для защиты интересов российского государства.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что расширение ответных мер со стороны России является адекватной реакцией на действия Украины.

Позже на Украине также утвердили новый пакет санкций против России. Заявление об этом прозвучало в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны с президентом Украины.

Было указано, что ограничения вновь коснутся российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и работников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».