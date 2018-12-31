Сирийские курды назвали условие, при котором сложат оружие

СЕГОДНЯ 05:26 2018-12-31T05:26:58+03:00

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Курдские силы самообороны (КСС) будут сражаться, пока в Сирии не будет найдено окончательное политическое решение для выхода из кризиса. Такое заявление сделал официальный представитель КСС Нури Махмуд.

Он подчеркнул, что их требование о вводе сирийской армии в Манбидж не противоречит обязанности правительственных сил защищать всю территорию Сирии в качестве легитимной силы. Махмут также отметил, что эта обязанность не ограничивается защитой одной стороны, передает телеканал "Аль-Хадас".

По его словам, сирийские курды не находятся в противостоянии ни с одной из конфликтующих сторон в Сирии, а оружие, предоставленное им США, использовалось исключительно для борьбы с боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), борьба с которым все еще продолжается.

Как сообщал сайт "КП", 28 декабря стало известно, что военнослужащие сирийской армии совместно с курдскими бойцами в скором времени приступят к патрулированию города Манбидж. КСС предложили правительственной армии установить контроль над городом, что получить защиту от атак со стороны Турции.