Трамп не дождался демократов в Белом доме

1 Янв. 2019 2019-01-01T23:31:18+03:00

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Президент США Дональд Трамп напрасно ожидал сенаторов-демократов в Белом доме: никто пока не явился. Раздосадованный хозяин Овального кабинета сделал вывод: Демократическую партию не волнуют проблемы «открытых границ» страны и нелегальной миграции.

«Одна вещь теперь доказана. Демократов не волнуют открытые границы и все преступления и наркотики, которые приносят эти открытые границы!»- поделился он со своим подписчиками в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп, который из-за ситуации с неутвержденным бюджетом встречал и Рождество, и Новый год в Белом доме, призвал демократов последовать его примеру: срочно прервать праздничный отпуск и вернуться к работе – то есть, проголосовать по бюджету Соединенных Штатов, который пока так и не был принят.

Напомним, представители Демократической партии США в сенате отказываются поддержать бюджет, предусматривающий выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.