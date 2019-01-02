2019-01-02T03:35:54+03:00
В мире

Пограничники США применили слезоточивый газ против «каравана мигрантов»

Около 150 человек пытались прорваться на американскую территорию через границу с Мексикой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Пограничники США применили слезоточивый газ с целью пресечь прорыв мигрантов из МексикиПограничники США применили слезоточивый газ с целью пресечь прорыв мигрантов из МексикиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские пограничники снова применили слезоточивый газ против нелегалов из «каравана мигрантов», которые пытались прорваться на территорию Соединенных Штатов через границу в районе мексиканского города Тихуана, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, силовики США трижды выпускали слезоточивый газ на мексиканскую сторону границы, среди пострадавших – женщины и дети. Непосредственные участники этих событий рассказали корреспондентам агентства, что они прибыли в Тихуану из Гондураса в прошлом месяце. Прорваться через кордон пытались около полутора сотен человек.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, аналогичные события в этом же районе произошли 25 ноября, когда отчаянную попытку пересечь границу предприняли около 500 беженцев. Тогда американцы тоже применили слезоточивый газ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вашингтоне застрелили морского пехотинца
Умер сын режиссера Ивана Дыховичного
Украина задержала в Черном море судно под флагом Танзании
Британским СМИ не понравилось новогоднее обращение Путина к россиянам
СК России: следов взрывчатки в разрушенном доме в Магнитогорске не обнаружено
В МВД назвали вероятную причину взрыва маршрутки в Магнитогорске
Новый президент Бразилии поблагодарил Трампа за поддержку
Трамп не дождался демократов в Белом доме
В Белоруссии перевернулся автобус с российскими туристами
В Бразилии вертолет упал на оживленную улицу: погиб случайный прохожий
Трамп выразил поддержку новому президенту Бразилии
Роналду вернется в состав сборной Португалии в 2019 году
WADA назначило заседание для обсуждения статуса РУСАДА
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником BorgWarner
Помпео заявил, что США продолжат сотрудничать с Израилем по Сирии
В США задержали мужчин, угнавших грузовик с текилой на $500 тысяч
Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Европейские страны прекращают выпуск банкнот в 500 евро