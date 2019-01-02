Пограничники США применили слезоточивый газ против «каравана мигрантов»

2 Янв. 2019 2019-01-02T03:35:54+03:00

Около 150 человек пытались прорваться на американскую территорию через границу с Мексикой

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Американские пограничники снова применили слезоточивый газ против нелегалов из «каравана мигрантов», которые пытались прорваться на территорию Соединенных Штатов через границу в районе мексиканского города Тихуана, сообщает агентство Associated Press.

По его данным, силовики США трижды выпускали слезоточивый газ на мексиканскую сторону границы, среди пострадавших – женщины и дети. Непосредственные участники этих событий рассказали корреспондентам агентства, что они прибыли в Тихуану из Гондураса в прошлом месяце. Прорваться через кордон пытались около полутора сотен человек.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, аналогичные события в этом же районе произошли 25 ноября, когда отчаянную попытку пересечь границу предприняли около 500 беженцев. Тогда американцы тоже применили слезоточивый газ.