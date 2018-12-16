2018-12-16T03:59:42+03:00
В мире

При попытке попасть в США через границу с Мексикой за год погибли более 260 человек

Большинство нелегалов умирают из-за сильной жары, многие тонут, пытаясь пересечь границу вплавь
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Более 400 нелегальных мигрантов сумели пересечь границу Мексики и США в районе города Эль-ПасоБолее 400 нелегальных мигрантов сумели пересечь границу Мексики и США в районе города Эль-ПасоФото: REUTERS
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С начала этого года при попытке нелегально попасть на территорию Соединенных Штатов через границу с Мексикой погибли более 260 человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на правительственный доклад.

По данным американской администрации, 117 погибших были гражданами Мексики, гражданство свыше ста нелегальных мигрантов установить не удалось. В отчете отмечается, что большинство умерли из-за сильной жары, еще около 50 человек утонули, пытаясь пересечь границу вплавь по реке.

Кроме того, в документе говорится, что число зафиксированных смертей нелегалов в 2018 году немного меньше, чем в предыдущих. Например, по информации пограничной службы США, в 2016 году при попытке незаконно пересечь американо-мексиканскую границу скончались 329 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из Гондураса через Гватемалу и Мексику к границе США движутся колонны беженцев, причем их ряды постоянно пополняются сотнями новых желающих обрести новый дом и работу в Америке. А недавно стало известно, что из Сальвадора вышел еще один «караван мигрантов».

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