Хакеры атаковали предвыборный сайт Зеленского через минуту после запуска

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:21:48+03:00

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Хакеры атаковали предвыборный сайт шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, в результате чего тот перестал работать буквально через минуту после запуска.

Как уточнил представитель команды украинского комика, в первую минуту работы ресурса на заполнение электронной формы регистрации пришло более пяти миллионов запросов. Это привело к тому, что серверы перестали принимать запросы. Другими словами, сайт не выдержал такой нагрузки, сообщают местные СМИ.

По словам специалистов, масштабная DDoS-атака была хорошо спланированной, поскольку для защиты сайта было приложено немало усилий. Более того, команда Зеленского тщательно скрывала само создание ресурса.

Между тем спустя некоторое время специалисты смогли восстановить сайт. Об этом объявил сам кандидат в президенты Украины. «Их профессионалам далеко до наших, мы справимся с этой атакой. Спасибо вам большое, что вы с нами, и извините, пожалуйста», - сказал Зеленский в своем видеообращении, которое он опубликовал в Instagram.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, за несколько минут до Нового года на украинском телеканале «1+1» вместо речи президента незалежной Петра Порошенко в эфир вышло обращение шоумена Владимира Зеленского, в котором тот объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, намеченных на Украине на 31 марта этого года.