Трамп считает, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане

3 Янв. 2019 2019-01-03T01:23:47+03:00

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У президента США Дональда Трампа, оказывается, есть собственная версия причин распада Советского Союза: он уверен, что Союз республик развалился из-за войны в Афганистане.

«Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что он (СССР) обанкротился из-за боевых действий в Афганистане», - пояснил американский лидер участникам заседания своего кабинета в Белом доме.

Трамп рассказал им и о том, зачем Советский Союз в 1979 году ввел войска в эту страну: «Причина, по которой Россия вошла в Афганистан, состоит в том, что террористы намеревались отправиться в Россию».

При этом хозяин Овального кабинета подчеркнул, что власти СССР «были правы», ведь таким образом они боролись с проникновением экстремистов на свою территорию.

По его словам, сейчас Соединенные Штаты тратят огромные деньги на борьбу с терроризмом в Афганистане, намного больше, чем «другие страны, за исключением нескольких». Он подчеркнул, что воевать в этой центральноазиатской республике стране должны ее соседи – в частности, Пакистан, Россия и Индия, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп собирается вернуть домой из Афганистана около семи тысяч американских солдат. Позже в Белом доме опровергли эту информацию, заявив, что президент такой приказ не отдавал.