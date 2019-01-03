2019-01-03T01:23:47+03:00
Политика

Трамп считает, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане

По мнению президента США, СССР «обанкротился» в результате боевых действий
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

У президента США Дональда Трампа, оказывается, есть собственная версия причин распада Советского Союза: он уверен, что Союз республик развалился из-за войны в Афганистане.

«Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что он (СССР) обанкротился из-за боевых действий в Афганистане», - пояснил американский лидер участникам заседания своего кабинета в Белом доме.

Трамп рассказал им и о том, зачем Советский Союз в 1979 году ввел войска в эту страну: «Причина, по которой Россия вошла в Афганистан, состоит в том, что террористы намеревались отправиться в Россию».

При этом хозяин Овального кабинета подчеркнул, что власти СССР «были правы», ведь таким образом они боролись с проникновением экстремистов на свою территорию.

По его словам, сейчас Соединенные Штаты тратят огромные деньги на борьбу с терроризмом в Афганистане, намного больше, чем «другие страны, за исключением нескольких». Он подчеркнул, что воевать в этой центральноазиатской республике стране должны ее соседи – в частности, Пакистан, Россия и Индия, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп собирается вернуть домой из Афганистана около семи тысяч американских солдат. Позже в Белом доме опровергли эту информацию, заявив, что президент такой приказ не отдавал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глызин: Смерть Криса Кельми была предсказуема
Сирийский город Манбидж покинули около 400 курдских ополченцев
Хоккеист Сапрыкин: Я даже не мог предположить, что самолет посадили из-за меня
В Москве Николай Дроздов попал в больницу с переломом ключицы
В Северное море упали контейнеры с опасными химикатами
Кормухина: Крис Кельми был хорошим, профессиональным музыкантом
Юрий Лоза: «Ночное рандеву» Криса Кельми пела вся страна
Причиной смерти Криса Кельми могло стать злоупотребление алкоголем
Овечкин отказался участвовать в Матче звезд НХЛ
Фонд Цукерберга разрабатывает чип, преобразующий мысли в команды
Опубликовано фото самоходного артиллерийского орудия "Лотос"
Конфискованные у коррупционеров деньги поступят в Пенсионный фонд РФ
ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов