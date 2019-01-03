Apple снизила прогноз по доходам из-за торговой войны США с Китаем

3 Янв. 2019 2019-01-03T04:49:26+03:00

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Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук в открытом письме инвесторам, опубликованном на сайте компании, предупредил вкладчиков о снижении прогноза по доходам на первый квартал нового 2019 года.

А в интервью телеканалу CNBC глава Apple объяснил, что прогноз квартальной выручки ухудшился из-за так называемой «торговой войны» Вашингтона с Пекином.

«Если посмотреть на наши результаты, то более чем стопроцентное отставание от прогнозов по iPhone, в основном, приходится на Китай. Ясно, что китайская экономика начала замедляться во втором полугодии. Я считаю, что причиной стала торговая напряженность между США и Китаем, которая оказала дополнительное давление и на нашу экономику», - заявил Кук.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, компания Apple еще летом предупредили правительство о том, что из-за торговой войны Белого дома с КНР ее продукция может сильно подорожать для американцев. В ответ Дональд Трамп посоветовал «яблочникам» начать «прямо сейчас» строить новые заводы в Штатах и производить свои товары на территории Америки, а не Китая.

К слову, с 1 января Apple подняла цены на все свои гаджеты в России.