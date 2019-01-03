2019-01-03T04:49:26+03:00
Экономика

Apple снизила прогноз по доходам из-за торговой войны США с Китаем

Об этом заявил гендиректор корпорации Тим Кук
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Генеральный директор корпорации Apple Тим КукГенеральный директор корпорации Apple Тим КукФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук в открытом письме инвесторам, опубликованном на сайте компании, предупредил вкладчиков о снижении прогноза по доходам на первый квартал нового 2019 года.

А в интервью телеканалу CNBC глава Apple объяснил, что прогноз квартальной выручки ухудшился из-за так называемой «торговой войны» Вашингтона с Пекином.

«Если посмотреть на наши результаты, то более чем стопроцентное отставание от прогнозов по iPhone, в основном, приходится на Китай. Ясно, что китайская экономика начала замедляться во втором полугодии. Я считаю, что причиной стала торговая напряженность между США и Китаем, которая оказала дополнительное давление и на нашу экономику», - заявил Кук.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, компания Apple еще летом предупредили правительство о том, что из-за торговой войны Белого дома с КНР ее продукция может сильно подорожать для американцев. В ответ Дональд Трамп посоветовал «яблочникам» начать «прямо сейчас» строить новые заводы в Штатах и производить свои товары на территории Америки, а не Китая.

К слову, с 1 января Apple подняла цены на все свои гаджеты в России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме назвали реакцию британских СМИ на новогоднее обращение Путина к россиянам «странной»
Число жертв взрыва в Магнитогорске возросло до 33
СМИ: Из-за «стены Трампа» национальные парки США полны мусора
СБУ выдворила из Незалежной белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду»
На Украине отключили телеканал NewsOne «за пропаганду» России
Посол США в Москве посетил задержанного американца в СИЗО
Трамп считает, что Советский Союз распался из-за войны в Афганистане
Глызин: Смерть Криса Кельми была предсказуема
Сирийский город Манбидж покинули около 400 курдских ополченцев
Хоккеист Сапрыкин: Я даже не мог предположить, что самолет посадили из-за меня
В Москве Николай Дроздов попал в больницу с переломом ключицы
В Северное море упали контейнеры с опасными химикатами
Кормухина: Крис Кельми был хорошим, профессиональным музыкантом
Юрий Лоза: «Ночное рандеву» Криса Кельми пела вся страна
Причиной смерти Криса Кельми могло стать злоупотребление алкоголем
Овечкин отказался участвовать в Матче звезд НХЛ
Фонд Цукерберга разрабатывает чип, преобразующий мысли в команды
Опубликовано фото самоходного артиллерийского орудия "Лотос"
Конфискованные у коррупционеров деньги поступят в Пенсионный фонд РФ
ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов