Трамп не исключил, что шатдаун продлится «долгое время»

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:55:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду, 2 января, в Белом доме, ответил на вопрос журналистов о сроках частичной приостановки работы федерального правительства.

По словах американского лидера, шатдаун продлится «столько, сколько потребуется», то есть до тех пор, пока он не добьется финансирования строительства стены на границе с Мексикой. При этом Трамп не исключил, что это может продолжаться «долгое время», сообщает телеканал ABC News.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 декабря правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств. Дело в том, что американские законодатели до сих пор не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в Соединенных Штатах начался еще 1 октября прошлого года. Виной всему разногласия республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой.