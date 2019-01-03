Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:25:20+03:00

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Российский музыкант Юрий Лоза раскритиковал развлекательные шоу, которые транслировались по телевидению в новогоднюю ночь и которые, по его мнению, не понравились зрителям.

Как считает певец, в нашей стране очень долго «шло искоренение профессионалов - тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе». По его словам, делалось это для того, чтобы «начать покупать зарубежный контент». И в результате, как подчеркнул артист, людей, способных придумать хороший сценарий, в России просто не осталось.

При этом Лоза заметил, что далеко не все можно купить на Западе. В частности, это касается новогодних развлекательных программ. «Поэтому пришлось обращаться к рецептам, изобретенным 60 лет тому назад. Но за это время все должно надоесть - и КВН, и знатоки, и "голубые огоньки". Это все давно уже набило оскомину, и мы в итоге получаем то, что получаем, - нечего смотреть в новогоднюю ночь», - сказал музыкант в интервью порталу News.ru.

Кстати, стоит отметить, что Юрий Лоза часто выступает с критическими заявлениями. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, он раскритиковал сборную России по футболу после победы над Испанией на ЧМ-2018, а недавно назвал лидера группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка неадекватным человеком.