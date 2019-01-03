2019-01-03T10:47:02+03:00
Наука

Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал первый снимок обратной стороны Луны

Это первое в истории фото лунной поверхности, сделанное с такого близкого расстояния
Дарья ИВАШКИНА
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Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал первый снимок обратной стороны ЛуныКитайский аппарат «Чанъэ-4» прислал первый снимок обратной стороны ЛуныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 3 января, Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) опубликовала снимок поверхности обратной стороны Луны, сделанный космическим аппаратом «Чанъэ-4».

Как стало известно, свое первое фото «Чанъэ-4» отправил на Землю спустя всего чуть более часа после посадки на естественном спутнике нашей планеты. Кстати, это первый в истории снимок лунной поверхности, сделанный с такого близкого расстояния.

Фотография была опубликована в официальной аккаунте CASC в соцсети WeChat.

Это первое в истории фото лунной поверхности, сделанное с такого близкого расстояния Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это первое в истории фото лунной поверхности, сделанное с такого близкого расстоянияФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Чанъэ-4» был успешно запущен 8 декабря прошлого года с космодрома Сичан, расположенного в юго-западной китайской провинции Сычуань.

А в четверг, 3 января, в 10:26 по китайскому времени (05:26 мск) аппарат совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Стоит отметить, что это историческое событие, так как до этого никто не исследовал лунную поверхность, которая не видна с Земли.

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