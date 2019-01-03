2019-01-03T14:56:38+03:00
Политика

Украина планирует вновь отправить свои корабли в Керченский пролив

В этот раз военнослужащие хотят взять на борт международных наблюдателей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Украина снова отправит суда через Керченский проливУкраина снова отправит суда через Керченский проливФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Киевские власти планируют вновь отправить свои военные корабли через Керченский пролив. Такое заявление сделал советник президента Украины и министра обороны страны Юрий Бирюков.

По его словам, в этот раз военнослужащие возьмут с собой на борт международных наблюдателей, которые будут фиксировать все происходящее.

"Украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. Конец истории. Да, мы будем дальше это делать", — заявил Бирюков.

При этом, как отмечает РИА Новости, ранее с аналогичной позицией уже выступал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября пять украинских кораблей, включая рейдовый буксир и катера, начали прорывать к российскому участку Керченского пролива из Черного и Азовского морей. При этом моряки не получили соответствующего разрешения и не реагировали на запросы погранслужбы РФ с просьбами прояснить ситуацию. В результате российские пограничники вынуждены были взять суда на таран. Сейчас все задержанные украинцы находятся под следствием на территории Крыма.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде СССР
В Киеве назвали причины закрытия избирательных участков в России
Минздрав отмечает улучшение состояния спасенного в Магнитогорске младенца
Порошенко вновь похвастался безвизом с Европой
Прокуратура требует казнить пятерых подозреваемых в убийстве Хашукджи
Четыре автомобиля сгорели при пожаре на западе Москвы
Киев планирует через суд лишить УПЦ помещения Киево-Печерской лавры
Зонд New Horizons прислал первые снимки астероида Ultima Thule
Около Белого дома задержали канадца за попытку подарить Трампу виски
Женщина ударила ножом посетительницу кафе в Москве
В жилом доме в украинском Тернополе произошел взрыв
Евро и доллар подешевели в начале первых в новом году торгов
Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал первый снимок обратной стороны Луны