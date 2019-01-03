Украина планирует вновь отправить свои корабли в Керченский пролив

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:56:38+03:00

В этот раз военнослужащие хотят взять на борт международных наблюдателей

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Киевские власти планируют вновь отправить свои военные корабли через Керченский пролив. Такое заявление сделал советник президента Украины и министра обороны страны Юрий Бирюков.

По его словам, в этот раз военнослужащие возьмут с собой на борт международных наблюдателей, которые будут фиксировать все происходящее.

"Украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. Конец истории. Да, мы будем дальше это делать", — заявил Бирюков.

При этом, как отмечает РИА Новости, ранее с аналогичной позицией уже выступал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце ноября пять украинских кораблей, включая рейдовый буксир и катера, начали прорывать к российскому участку Керченского пролива из Черного и Азовского морей. При этом моряки не получили соответствующего разрешения и не реагировали на запросы погранслужбы РФ с просьбами прояснить ситуацию. В результате российские пограничники вынуждены были взять суда на таран. Сейчас все задержанные украинцы находятся под следствием на территории Крыма.