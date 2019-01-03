2019-01-03T17:17:20+03:00
Спорт

Музей Феррари открыл выставку в честь 50-летия гонщика Михаэля Шумахера

Специальная выставка в итальянском городе Маранелло организована совместно с благотворительной ассоциацией Keep Fighting Foundation
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Михаэль Шумахер в 2006 году.Михаэль Шумахер в 2006 году.Фото: REUTERS
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«Ты не чемпион, пока не выиграешь на Феррари» - висит сейчас цитата на одном из стендов музея Феррари. Шумахер же настоящий чемпион. В Маранелло устроили необыкновенную красочную выставку в честь легендарного гонщика, на которой можно рассмотреть и все машины, на которых он побеждал, и вспомнить ключевые факты его спортивной биографии. Сам Михаил, по сообщению ВВС, справляет юбилей дома в кругу семьи и под надзором врачей.

На странице гонщика в Инстаграм под фото Михаила Шумахера с женой Коринн недавно появилось сообщение от семьи: "Мы очень рады будем завтра отпраздновать 50-й день рождения Михаила вместе с вами и поблагодарить вас от всего сердца за то, что мы это делаем вместе с вами".

Также семья вместе с фондом Keep Fighting создали специальное приложение - виртуальный музей, посвященный Михаилу Шумахеру, которое будет доступно для всех сегодня, в день его юбилея 3 января.

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Совсем недавно, 29 декабря, все вспоминали черную дату: в этот день пять лет назад король скорости не справился с управлением горными лыжами во французском Мерибеле, упал и ударился головой о выступ скалы. И хотя на Шумахере был защитный шлем, травма оказалась очень серьезной. Шумахера доставили в больницу Гренобля, где он провел в коме несколько месяцев. И лишь летом врачи разрешили перевести его в другое место и вывели из состояния медикаментозного сна (подробности).

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Семья Шумахера рассказала о состоянии гонщика накануне его 50-летия

Накануне 50-летия немецкого гонщика Михаэля Шумахера, его семья впервые за долгое время сделала официальное заявление. Они рассказали, что делают все возможное, чтобы спортсмен смог восстановиться после тяжелой черепно-мозговой травмы (подробности).

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