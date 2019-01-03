Музей Феррари открыл выставку в честь 50-летия гонщика Михаэля Шумахера

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:17:20+03:00

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«Ты не чемпион, пока не выиграешь на Феррари» - висит сейчас цитата на одном из стендов музея Феррари. Шумахер же настоящий чемпион. В Маранелло устроили необыкновенную красочную выставку в честь легендарного гонщика, на которой можно рассмотреть и все машины, на которых он побеждал, и вспомнить ключевые факты его спортивной биографии. Сам Михаил, по сообщению ВВС, справляет юбилей дома в кругу семьи и под надзором врачей.

На странице гонщика в Инстаграм под фото Михаила Шумахера с женой Коринн недавно появилось сообщение от семьи: "Мы очень рады будем завтра отпраздновать 50-й день рождения Михаила вместе с вами и поблагодарить вас от всего сердца за то, что мы это делаем вместе с вами".

Также семья вместе с фондом Keep Fighting создали специальное приложение - виртуальный музей, посвященный Михаилу Шумахеру, которое будет доступно для всех сегодня, в день его юбилея 3 января.

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