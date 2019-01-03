Госдеп США предупредил американцев об опасности поездок в Китай

3 Янв. 2019 2019-01-03T21:29:15+03:00

В Вашингтоне заявили, что власти республики могут препятствовать гражданам Штатов в выезде с территории страны

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Соединенные Штаты предупредили американцев об опасности осуществления поездок в Китай и призвали их быть осторожнее во время таких визитом. Соответствующее заявление приводится в пресс-релизе Государственного департамента.

В ведомстве считают, что власти КНР могут мешать американским гражданам в выезде с территории республики с целью принуждения их к участию в неких правительственных расследованиях. При этом люди якобы подвергаются угрозам и преследованиям.

"В большинстве случаев граждане США узнают о запрете на выезд только тогда, когда пытаются покинуть Китай, нет возможности узнать, как долго этот запрет продлится", - подчеркнули в Госдепартаменте.

Согласно данным ведомства, многие такие американцы обычно содержаться под стражей и не имеют возможности получения консульской помощи. Они даже не знают в чем обвиняются, но постоянно подвергаются допросам, связанным с "государственной безопасностью". В Вашингтоне уверяют, что попасть в тюрьму можно и за критику китайского правительства в интернете.

Напомним, что сейчас отношения между США и КНР довольно напряженные не только в политическом плане, но и в торговом.

Сайт kp.ru писал о том, что из-за разногласий Вашингтона и Пекина страдают крупнейшие корпорации, такие как Apple.