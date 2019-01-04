Арестованный в Москве американец оказался еще и подданным Великобритании

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:08:19+03:00

А по данным СВС, подозреваемый в шпионаже Пол Уилан имеет также гражданство Канады

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Как выяснилось, у арестованного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана не одно гражданство, он ещё и подданный Соединённого Королевства.

Об этом сообщила газета The Times, уточнив, что сотрудники американского посольства в Москве связались со своими британскими коллегами, «чтобы проинформировать их об аресте господина Уилана и о его статусе в качестве подданного Великобритании».

Но и это не все. У разжалованного в рядовые за воровство бывшего американского морпеха, по данным источников телеканала СВС, есть еще и третье гражданство – канадское. Неназванный сотрудник МИД Канады поведал журналистам канала, что в министерстве осведомлены об аресте гражданина своей страны в России. Однако рассказать о Поле Уилане еще хоть что-нибудь он отказался, сославшись на закон о «неприкосновенности личной жизни».

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия предоставила американским дипломатам консульский доступ к иностранцу, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Его в «Лефортово» уже посетил посол США в России Джон Хантсман.

Напомним, о задержании Пола Уилана стало известно перед Новым годом, в конце декабря. Родственники американца уверяют, что он приехал в Москву на свадьбу приятеля и не имеет никакого отношения к разведке.

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