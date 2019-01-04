2019-01-04T08:08:19+03:00
Политика

Арестованный в Москве американец оказался еще и подданным Великобритании

А по данным СВС, подозреваемый в шпионаже Пол Уилан имеет также гражданство Канады
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионажеАмериканец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионажеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Как выяснилось, у арестованного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана не одно гражданство, он ещё и подданный Соединённого Королевства.

Об этом сообщила газета The Times, уточнив, что сотрудники американского посольства в Москве связались со своими британскими коллегами, «чтобы проинформировать их об аресте господина Уилана и о его статусе в качестве подданного Великобритании».

Но и это не все. У разжалованного в рядовые за воровство бывшего американского морпеха, по данным источников телеканала СВС, есть еще и третье гражданство – канадское. Неназванный сотрудник МИД Канады поведал журналистам канала, что в министерстве осведомлены об аресте гражданина своей страны в России. Однако рассказать о Поле Уилане еще хоть что-нибудь он отказался, сославшись на закон о «неприкосновенности личной жизни».

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия предоставила американским дипломатам консульский доступ к иностранцу, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Его в «Лефортово» уже посетил посол США в России Джон Хантсман.

Напомним, о задержании Пола Уилана стало известно перед Новым годом, в конце декабря. Родственники американца уверяют, что он приехал в Москву на свадьбу приятеля и не имеет никакого отношения к разведке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: Задержанного американского шпиона могут обменять на Марию Бутину

ФСБ испортила Новый год гражданину США Полу Уилану, подозреваемому в шпионаже (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работники японского музея хранили забытую ребенком игрушку в течение 30 лет
Великобритания для контроля за мигрантами отправит в пролив Па-де-Кале патрульный корабль
Полковник ВС США в отставке назвал решение о выводе войск США из Сирии хитрым шагом
Палата представителей США одобрила проект бюджета
В Германии прогнозируют ухудшение отношений Берлина и Москвы
Польская православная церковь отказалась признавать созданную на Украине «новую» УПЦ
Авиакомпания Ryanair получила лицензию на полеты из Британии после Brexit
Болсонару готов разместить в Бразилии военную базу США
Депутат Рады – о закрытии украинских избирательных участков в России: «У нас правят дебилы»
Убийство охранника Порошенко сняли камеры видеонаблюдения
Финские авиадиспетчеры с 4 января будут проводить еженедельные забастовки
Помпео объявил о начале вывода войск США из Сирии
Мексика призвала США расследовать применение слезоточивого газа против мигрантов
При Трампе госдолг США вырос более чем на $2 триллиона
Специалисты рассказали о самой простой и полезной диете на 2019 год
Помпео: США продолжат «убеждать» Россию вернуться к соблюдению ДРСМД
Испанка получила пять лет тюрьмы за приставание к подруге под видом мужчины
"Манчестер Сити" победил 2:1 "Ливерпуль" в чемпионате Англии
Перестрелка в Миссури: убиты два человека
СБУ расследует попытку захвата власти на Украине
Жертвами авиаудара коалиции в Сирии стали не менее 11 человек
В Ливии похитили сына члена Конституционной ассамблеи страны
Спикером палаты представителей США стала демократ Нэнси Пелоси