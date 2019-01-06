В РПЦ сообщили, что митрополит Епифаний не получил ни одного поздравления с получением томоса

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:08:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что избранный предстоятель новой Поместной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний до сих пор не получил ни одного поздравления от глав поместных церквей. По словам Легойды, это является "показательным".

"Многие говорят: а вот почему другие (Церкви - ред.) не высказываются? Но другие не высказываются и в поддержку Константинополя. И это тоже немаловажный факт. Потому что если бы была поддержка, высказались бы. Приведу простой пример: этого новоявленного предстоятеля так называемой "украинской единой церкви" Епифания - его ведь никто не поздравил из глав поместных церквей. А церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает", - заявил Легойда в интервью телеканалу "Россия 24". Представитель РПЦ также напомнил, что митрополит Онуфрий, избранный главой Украинской православной церкви (УПЦ) в 2014 году, получил поздравления от всех предстоятелей на следующий день.

Епифаний был избран предстоятелем ПЦУ по итогам объединительного собора, прошедшего в Киеве 15 декабря прошлого года. В РПЦ назвали возможность признания результатов собора "едва ли выполнимой задачей". Позднее патриарх Константинопольский Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии ПЦУ, сделав ее независимой от РПЦ, которая не признает данное решение.