Мэй рассказала, когда состоится парламентское голосование по Brexit

7 Янв. 2019 2019-01-07T04:41:17+03:00

Депутаты должны будут выразить свое отношение к соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС

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Голосование в Палате общин парламента Великобритании относительно соглашения об условиях выхода королевства из Евросоюза состоится в начале следующей недели. Такое заявление сделала премьер-министр страны Тереза Мэй.

"Дебаты стартуют на будущей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование", - пояснила глава правительства.

При этом он уточнила, что речь, скорее всего, идет о 14 или 15 января. В ближайшие же дни кабмин планирует принять ряд мер, которые коснутся Северной Ирландии, усиления роли британского парламента в переговорах с ЕС и дополнительных гарантий со стороны международного объединения, передает BBC.

Напомним, что Brexit должен состояться 29 марта 2019 года, однако перед этим сторонам предстоит договориться об условиях сделки. Сайт kp.ru писал о том, что ранее Мэй уже откладывала голосование по данному соглашению в надежде на более благоприятное развитие событий.