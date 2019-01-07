2019-01-07T06:00:07+03:00
Звезды

Майкл Дуглас стал обладателем еще одного "Золотого глобуса"

Голливудские эксперты по достоинству оценили игру актера в сериале "Метод Комински"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Майкл Дуглас стал первым обладателем "Золотого глобуса" в 2019 годуМайкл Дуглас стал первым обладателем "Золотого глобуса" в 2019 годуФото: REUTERS
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Американский актер Майкл Дуглас стал первым обладателем "Золотого глобуса" в 2019 году. Артист получил очередную престижную награду в номинации "Лучший актер в телесериале, комедии или мюзикле". Церемония вручения статуэток состоялась в это воскресенье, 6 января, в Лос-Анджелесе,

Голливудские эксперты по достоинству оценили игры Дугласа в сериале "Метод Комински" (The Kominsky Method), где он исполнил главную роль. Сюжет картины повествует о жизни довольно популярного в прошлом актера.

В этой же номинации "Золотого глобуса" были упомянуты Джим Керри, появившийся в сериале "Шучу", и Саша Барон Коэн - "Кто есть Америка?". Церемонию вручения наград транслирует телеканал NBC.

Ранее сайт kp.ru публиковал имена и названия всех претендентов на получение престижной премии Ассоциации иностранных журналистов.

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