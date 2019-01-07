Удачи и провалы красной дорожки «Золотого глобуса»: битва декольте Шарлиз Терон и Холли Берри, голубые волосы ГаГи и «леопардовая» Энн Хэтуэй

Ночью 7 декабря в Лос Анджелесе прошла 76-я церемония вручения кинонаград и телевизионных премий «Золотой глобус», который часто называют репетицией «Оскара». Рассматриваем самые удачные и ужасные наряды мероприятия.

Леди ГаГа

Леди ГаГа для церемонии выбрала голубой цветФото: REUTERS

Певица появилась на красной дорожке в голубом платье с пышными рукавами и пятиметровым шлейфом. ГаГа не была бы собой, если бы не добавила в образ пикантности. В этот раз «изюминкой» стали голубые волосы артистки - в тон наряду. Ну и гигантское бриллиантовое ожерелье подчеркнуло, что перед нами претендентка на победу (за фильм «Звезда родилась»).

Ирина Шейк

Ирина Шейк и Бредли КуперФото: REUTERS

Красавица-модель сопровождала своего возлюбленного, актера Бредли Купера. Для почетной миссии россиянка выбрала золотое платье-корсет, подчеркнувшее ее стройную фигуру. А глубокий разрез до середины бедра позволил нам полюбоваться ее длинными ногами.

Дакота Феннинг

Дакота Феннинг выбрала простое белое платье с замысловатой спинкойФото: REUTERS

Платье 24-летней актрисы прекрасно смотрелось сзади - шнуровка с большими бантами и глубокий вырез на спине ей очень шли. А вот спереди наряд сел не очень удачно - и цвет не подошёл к лицу Дакоты, и фасон не украсил фигуру звезды «Сумерек».

Эмбер Херд

Стилисты подвели Эмбер Херд - наряд сел не очень удачно, а прическа и макияж были слишком яркимиФото: REUTERS

Та же проблема была у бывшей жены Джонни Деппа. Корсет сел на Эмбер не очень удачно, укрупнив фигуру. А юбка была не из самой удачной ткани и по цвету (грязно-белый) и по материалу (выглядела мятой). Плюс стилисты несколько перестарались с макияжем, превратив воздушную Херд в матрешку.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон снова продемонстрировала чувство стиляФото: REUTERS

Одна из самый красивых актрис Голливуда в очередной раз продемонстрировала чувство стиля, выбрав интересный ансамбль - чёрная блузка с разрезом до пупка и гигантским бантом у шеи плюс белая юбка очень пошли звезде «Безумного Макса».

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус остановилась на роскошном платье с бархатным бантомФото: REUTERS

Знойная испанская актриса выбрала для дорожки броское платье из блестящей ткани с длинным «хвостом» и аккуратно подчёркнутым бюстом. На спине у неё красовался то ли бант, то ли просто бархатная мини-накидка - назначения ее мы не совсем поняли.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй для церемонии выбрала очень пестрый наряд с леопардовым принтомФото: REUTERS

В одном из своих последних фильмов «Стажёр» Энн играет руководителя сайта моды. Интересно, как она сама в качестве модного критика оценила бы свой «лук»? Да, мы знаем, что леопардовый принт в этом году входит в моду. Но на красной дорожке он смотрелся слишком пестро.

Холли Берри

Холли Берри удачно подчеркнула свою фигуруФото: REUTERS

Красавице Холли не так давно исполнилось 52 года, но, как мы видим, актриса по прежнему даёт фору молодым. У Берри потрясающая фигура и данное платье подчеркивает все ее достоинства. Да, вырез действительно смелый, но декольте действительно стоит того, чтобы его показывать. И точно никто не может сказать «молодится», потому что в данном случае возраст действительно роли не играет.

Джулия Робертс

Джулия Робертс - настоящая королева ГолливудаФото: REUTERS

«Красотка» по прежнему прекрасна. Мы нарекаем Джулию самой стильной звездой «Золотого глобуса». 51-летняя актриса появилась на дорожке в оригинальном костюме: чёрные брюки и бежевый топ, который сзади не заканчивался на талии, а переходил в некое подобие юбки. Сложная конструкция, но смотрелось божественно.

Кейт Мара

Кейт Мара выбрала очень странный наряд для церемонииФото: REUTERS

Звезда сериала «Карточный домик», мягко говоря, удивила своим «луком», будто привезённым с базара из какой-то арабской страны. Да, оно наверняка дико дорогое. Но кто придумал его надеть на молоденькую девушку? Каменья на лифе и серебристые лямки вместе с персиковой юбкой смотрелись не по возрасту.

Джоди Комер

Джоди Комер на ковровой дорожке была похожа на готическую елочкуФото: REUTERS

Британская актриса, которая играет одну из главных ролей в популярном сериале «Убивая Еву» так же чуть-чуть переборщила с «луком». И выглядела, как готическая елочка или же девушка с картин Ян ван Эйка. Слишком много деталей - пышные рукава, блестящий рисунок на платье, подобие пелерины на шее на такой хрупкой девушки - не самый лучший вариант украсить себя.