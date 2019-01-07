2019-01-07T10:13:54+03:00
Политика

В ВМС США прокомментировали прибытие десантного корабля Fort McHenry в Черное море

По словам представителей Шестого флота США, визит корабля необходим для обеспечения безопасности в регионе [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
По словам вице-адмирала, заход корабля в Черное моря необходим для обеспечения безопасности в регионе, а также для укрепления связей США с союзниками по НАТО и партнерами. Фото: Twitter Шестого флота ВМС СШАПо словам вице-адмирала, заход корабля в Черное моря необходим для обеспечения безопасности в регионе, а также для укрепления связей США с союзниками по НАТО и партнерами. Фото: Twitter Шестого флота ВМС США
Изменить размер текста:

Командующий Шестого флота ВМС США, в зону ответвенности которого входит Средиземное море и прилегающие воды Атлантического океана, вице-адмирал Лиза Франчетти прокомментировала визит десантного корабля USS Fort McHenry в Черное море.

По словам вице-адмирала, заход корабля в Черное моря необходим для обеспечения безопасности в регионе, а также для укрепления связей США с союзниками по НАТО и партнерами. "Наши рутинные действия в Черном море также демонстрируют мобильность и способности сил Шестого флота ВМС США", - говорится в заявлении адмирала, опубликованом в аккаунте Шестого флота в Facebook.

Десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море в воскресенье, 6 января. На борту корабля находятся военнослужащие 22-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США. Визит корабля в акваторию Черного моря был анонсирован еще в декабре; тогда некоторые официальные лица в Вашингтоне заявляли, что отправка американских сил в Черное море связана с инцидентом в Керченском проливе.

Видео прохода корабля USS Fort McHenry через Босфор.Корабль ВМС США отправлен в Черное море

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илон Маск объявил о строительстве завода Tesla в Шанхае
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Причина смерти Дарии Воскобоевой: Экстрасенс боролась с онкологией
В России вступил в силу закон об увеличении периода уплаты штрафов со скидкой
Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Ханое
Система ПВО Израиля перехватила ракету, запущенную из Сектора Газа
"Богемская рапсодия" получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драма"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике парламент страны
"Рим" Альфонсо Куарона завоевал "Золотой глобус"
В США ищут людей, способных жить на острове без Wi-Fi и телевизора
Спасатели вызволили шесть человек из горящего дома на севере Москвы
Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» завоевал «Золотой глобус»
Майкл Дуглас стал обладателем еще одного "Золотого глобуса"
В Испании 15-летний школьник выиграл 200 тысяч евро в лотерею
Овечкин и Кузнецов отметились в матче "Вашингтон" - "Детройт"
Болтон озвучил условия вывода войск США с территории Сирии
Немцы считают Россию и США главными угрозами для мировой безопасности
Мэй рассказала, когда состоится парламентское голосование по Brexit
В Роструде напомнили, когда выходим на работу в январе 2019 года
Умерла Дария Воскобоева, экс-участница «Битвы экстрасенсов»
В Киеве назвали "болезненным" одно из положений томоса об автокефалии
Япония ввела налог на выезд иностранцев из страны
Трамп заявил, что стена на границе США с Мексикой будет стальной
В Дубае в третий раз загорелся небоскреб «Факел»