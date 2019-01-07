В ВМС США прокомментировали прибытие десантного корабля Fort McHenry в Черное море

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:13:54+03:00

По словам вице-адмирала, заход корабля в Черное моря необходим для обеспечения безопасности в регионе, а также для укрепления связей США с союзниками по НАТО и партнерами. Фото: Twitter Шестого флота ВМС США

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Командующий Шестого флота ВМС США, в зону ответвенности которого входит Средиземное море и прилегающие воды Атлантического океана, вице-адмирал Лиза Франчетти прокомментировала визит десантного корабля USS Fort McHenry в Черное море.

По словам вице-адмирала, заход корабля в Черное моря необходим для обеспечения безопасности в регионе, а также для укрепления связей США с союзниками по НАТО и партнерами. "Наши рутинные действия в Черном море также демонстрируют мобильность и способности сил Шестого флота ВМС США", - говорится в заявлении адмирала, опубликованом в аккаунте Шестого флота в Facebook.

Десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море в воскресенье, 6 января. На борту корабля находятся военнослужащие 22-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США. Визит корабля в акваторию Черного моря был анонсирован еще в декабре; тогда некоторые официальные лица в Вашингтоне заявляли, что отправка американских сил в Черное море связана с инцидентом в Керченском проливе.