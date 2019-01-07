Шесть человек погибли при крушении грузового судна у берегов Турции
Как минимум шесть моряков погибли в результате крушения грузового судна у черноморского побережья Турции; еще семерых человек, находившихся на борту сухогруза, удалось спасти. Корабль следовал из порта Азова в гавань турецкого Самсуна.
По данным издания Daily Sabah, экипаж корабля "Волго-Балт", перевозившего уголь под панамским флагом, состоял из 13 человек. На борту находились двое россиян, двое азербайджанцев и девять граждан Украины. По состоянию на 15:30 мск 7 января, государственную принадлежность погибших моряков установить не удалось.
Ранее сайт kp.ru сообщал о спасении двух членов экипажа "Волго-Балта"; в тот момент уже было известно о гибели двоих моряков. Данное ЧП не является первой трагедией, связанной с российскими моряками в турецких водах; сегодня днем при прохождении пролива Дарданеллы скончался капитан сухогруза "Канопус" россиянин Юрий Черкасов.