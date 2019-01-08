2019-01-08T14:20:32+03:00
В мире

Эрдоган: Турция может начать операцию в Сирии в любой момент после визита Болтона

Советник президента США по национальной безопасности прибыл в Анкару в минувший понедельник
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Во вторник, 8 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может начать операцию против курдских формирований на севере Сирии. По его словам, произойти это может «в любой момент» после визита в республику помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона.

«Операция на севере Сирии может начаться в любой момент после окончания визита американской делегации. Я в любой момент могу провести переговоры с (президентом США Дональдом) Трампом», - приводит слова Эрдогана газета Yeni Safak.

Напомним, как сообщает сайт kp.ru, в конце прошлого года появилась информация о том, что советник президента США по нацбезопасности посетит Турцию после Нового года. Как тогда отмечалось, в ходе своего визита в республику помощник нынешнего хозяина Белого дома планирует обсудить с турецкими официальными лицами ситуацию в Сирии. А в минувший понедельник, 7 января, стало известно, что Джон Болтон действительно прибыл в Анкару.

Кстати, ранее в январе США передумали выводить войска из Сирии и поставили Турции ультиматум - не нападать на сирийских курдов.

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