Китайскому ученому, создавшему ГМО-детей, грозит смертная казнь

8 Янв. 2019 2019-01-09T00:22:03+03:00

Минздрав КНР выступает категорически против подобных экспериментов, а сам Хе Цзянкуй, по слухам, задержан

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Китайский ученый Хе Цзянкуй, который создал первых в истории человечества генно-модифицированных детей, помещен под стражу, и ему грозит смертная казнь, сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, Цзянкуя арестовали сразу после того, как он на весь мир объявил о рождении ГМО-близнецов Наны и Лулу, которые, по его словам, отличаются от обычных младенцев только тем, что невосприимчивы к ВИЧ. В институте, где работал ученый, утверждают, что о его экспериментах ничего не знают.

Газета отмечает, что китайского исследователя обвиняют в коррупции: по мнению следователей и коллег-ученых, Хе Цзянкуй для своих опытов нанимал профильных специалистов, а платил им явно не из собственного кармана.

В Минздраве Китая заявили, что эксперименты с людьми в области генной модификации в КНР запрещены, само же ведомство считает подобные опыты «бесчеловечными», грубо нарушающими врачебную этику.

«Модификация генов человеческих эмбрионов категорически запрещена в Китае», - сказали в министерстве здравоохранения Поднебесной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Хе Цзянкуй бесследно исчез после того, как рассказал о рождении генно-модифицированных девочек-близняшек.