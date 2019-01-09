Богатейший человек мира Джефф Безос объявил о разводе

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:15:35+03:00

Глава Amazon решил расстаться с Маккензи Безос после 25 лет брака

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В среду, 9 января, глава корпорации Amazon Джефф Безос объявил о своем разводе. Как выяснилось, богатейший человек мира решил расстаться со своей 48-летней женой Маккензи Безос после 25 лет брака.

«Как известно нашей семье и друзьям, после длительного периода поисков и попытки жить раздельно мы решили развестись», - говорится в совместном заявлении супругов, опубликованном в Twitter бизнесмена.

Также там отмечается, что пара намерена «остаться семьей» и настоящими друзьями. «Хотя ярлыки могут быть разными, мы остаемся семьей, мы остаемся дорогими сердцу друзьями», - подчеркивается в твите предпринимателя.

Кроме того, глава компании Amazon и американская писательница заверили, что продолжат совместную работу по целому ряду проектов.

СПРАВКА «КП»

Джефф Безос и Маккензи Таттл поженились в 1993 году. У пары трое сыновей, а также приемная дочь из Китая.

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