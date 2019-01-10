2019-01-10T08:19:49+03:00
Звезды

Жена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной в мире

В случае равного раздела имущества Маккензи Безос получит состояние в размере 69 млрд долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джефф и Маккензи Безос решили развестись после 25 лет бракаДжефф и Маккензи Безос решили развестись после 25 лет бракаФото: REUTERS
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Супруга основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса после развода может стать самой богатой женщиной в мире. В случае равного раздела имущества Маккензи получит около 69 миллиардов долларов,

На данный момент состояние 54-летнего миллиардера оценивается в 137 млрд, по версии Bloomberg и в 150 млрд, согласно данным Forbes. При этом пока неизвестно имеется ли между предпринимателем и его супругой какой-либо договор относительно раздела финансовых активов, включая 16-процентную долю в компании.

Напомним, что ранее пара публично объявила о грядущем разводе. Причина такого решения не называется, однако Джефф и Маккензи Безом уверяют, что расходятся мирно и остаются друзьями. Стоит отметить, что их брак длился целых 25 лет, и за все это долгое время основатель Amazon и его супруга обзавелись тремя сыновьями, а также удочерили девочку из Китая.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Макензи познакомилась с Джеффом на собеседовании в его инвестиционную фирму. Тогда он уже лысел и имел брюшко, однако это не помешало женщине сделать первый шаг на встречу своей любви.

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