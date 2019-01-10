Прототип стены Трампа на границе с Мексикой распилили обычной пилой

10 Янв. 2019 2019-01-10T21:16:59+03:00

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В четверг, 10 января, появилась информация о результатах испытаний, ранее проведенных министерством внутренней безопасности (МВБ) США на полигоне Пого-Роу, расположенном неподалеку от границы с Мексикой: тогда сотрудники ведомства проверяли на прочность материалы, их которых должна быть сделана стена на южной американской границе.

В ходе тех тестов специалисты с помощью различных инструментов пытались проделать лаз в заграждениях восьми различных типов, в том числе в заборе из полых внутри стальных столбов, которому ранее отдал предпочтение президент США Дональд Трамп.

Причем, как сообщает телекомпания NBC, все виды прототипа стены оказались уязвимыми к внешнему воздействию. Как выяснилось, чтобы преодолеть сделанный из стальных столбов частокол, достаточно одной обычной дисковой пилы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вопрос финансирования стены на американо-мексиканской границе ранее вызвал частичную приостановку работы правительства США и бюджетный кризис в стране.

Дело в том, что американские законодатели до сих пор так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год, так как республиканцы хотят включить в него средства на сооружение забора на границе с Мексикой.