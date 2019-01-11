NASA официально уведомило Роскосмос об отмене приглашения Рогозина в США

СЕГОДНЯ 18:57 2019-01-11T18:57:43+03:00

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В пятницу, 11 января, появилась информация о том, что NASA официально уведомило Роскосмос об отзыве приглашения гендиректора российской корпорации космической деятельности Дмитрия Рогозина в США. Как отметил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко, Роскосмос получил соответствующее письмо, подписанное главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Джимом Брайденстайном.

«Мы получили официальное письмо, подписанное Джимом Брайденстайном, на имя Дмитрия Олеговича Рогозина с отзывом приглашения», - сказал Устименко ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее NASA распространило заявление, в котором сообщило, что визит Рогозина в США «необходимо отложить». А Брайденстайн уточнил, что принял решение отменить визит гендиректора Роскосмоса из-за позиции ряда американских сенаторов. Сам Рогозин выразил уверенность в том, что его поездка в Соединенные Штаты не состоялась из-за борьбы конгресса США и американского президента Дональда Трампа.