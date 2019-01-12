2019-01-12T12:59:45+03:00
Происшествия

Более 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже

На месте взрыва газа в Париже работают несколько сотен пожарных, а также медики и правоохранители
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрыв произошел в одной из булочныхВзрыв произошел в одной из булочныхФото: REUTERS
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Более 20 человек пострадали в результате мощного взрыва газа в Париже, который произошел в субботу, 12 января. Такую информацию предоставили власти префектуры.

Согласно их данным, некоторые пострадавшие получили серьезные травмы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Сайт kp.ru писал о том, что взрыв прогремел в булочной, расположенной на улице Тревиз в девятом округе французской столицы. По предварительной версии, в пекарне произошла утечка газа, после чего возник пожар.

Прогремевший после взрыв полностью уничтожил помещения, расположенные на первом ярусе четырехэтажного здания. В близстоящих домах выбиты стекла, серьезно повреждены припаркованные поблизости автомобили.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер прибыл на место происшествия. По его словам, над ликвидацией последствий ЧП работают 200 сотрудников пожарной службы и около ста полицейских. Ситуация сейчас под контролем.

BFM сообщает, что экстренные службы проводят эвакуацию людей из соседних зданий. Большая часть улицы перекрыта.

Мощный взрыв в Париже.Сильные разрушения в 9-м округе Парижа на ул. Тревиз. В домах выбиты стекла и двери. Есть человеческие жертвы

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