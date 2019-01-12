ВМФ планирует поставить на боевое дежурство 32 беспилотника "Посейдон"

СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-12T14:33:00+03:00

Ожидается, что они войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов

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Военно-морской флот России планирует поставить на боевое дежурство 32 подводных беспилотника "Посейдон", Ожидается, что две подлодки-носителя данных аппаратов войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов.

Для этого может быть использована строящаяся на "Севмаше" атомная субмарина "Хабаровск", а также имеющиеся в составе ВМФ атомные крейсера проекта 949А, которые находятся на доработке.

"Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве может достигать 32 единиц", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

Напомним, что подводные испытания подводного беспилотника стартовали в России 25 декабря 2018 года.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне стала известна максимальная скорость данного аппарата. Так, ожидается, что "Посейдон" сможет развивать более 200 километров в час.