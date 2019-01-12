ВМФ планирует поставить на боевое дежурство 32 беспилотника "Посейдон"
Военно-морской флот России планирует поставить на боевое дежурство 32 подводных беспилотника "Посейдон", Ожидается, что две подлодки-носителя данных аппаратов войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов.
Для этого может быть использована строящаяся на "Севмаше" атомная субмарина "Хабаровск", а также имеющиеся в составе ВМФ атомные крейсера проекта 949А, которые находятся на доработке.
"Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве может достигать 32 единиц", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны.
Напомним, что подводные испытания подводного беспилотника стартовали в России 25 декабря 2018 года.
Сайт kp.ru писал о том, что накануне стала известна максимальная скорость данного аппарата. Так, ожидается, что "Посейдон" сможет развивать более 200 километров в час.
Посейдон.