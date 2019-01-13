Эксперт назвал опасной возможность избрания Владимира Зеленского президентом Украины

СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-13T09:59:22+03:00

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Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны.

"Политический опыт говорит о том, что такие люди [как Зеленский] опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов",- заявил политолог в интервью телеканалу NewsOne. По мнению Погребинского, шоумена в настоящий момент "опекает очень опытный интриган", ведущий свою игру.

В заявлении эксперта подчеркивается, что вероятность победы Зеленского на выборах мала. "Множество из них отдает себе отчет, что это [кандидатура Зеленского] не серьезно. Потому что человек вообще без какого-либо политического опыта", - заявил Погребинский.

Владимир Зеленский заявил о своем намерении принять участие в выборах президента Украины в последний день 2018 года. По данным социологических опросов, в настоящий момент его рейтинг составляет 9%. В начале этого года шоумен обратился к гражданам Украины с предложением вступить в его команду; по словам Зеленского, он намерен включить в свой штаб людей, не имеющих политического опыта.