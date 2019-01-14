МИД ФРГ счел провокацией письма США о санкциях по "Северному потоку-2"

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-14T12:12:12+03:00

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Министерство иностранных дел Германии рекомендовало немецким компаниям BASF и Uniper не реагировать на письма от посла США Ричарда Гренелла, в которых тот пообещал ввести санкции в отношении предприятий за участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Газета Handelsblatt со ссылкой на источники уточняет, что представители организаций сами обратились в ведомство за советом, поскольку расценили слова американского дипломата как "откровенную угрозу". В самом же МИД письмо назвали провокационным.

Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению немецких политиков, такое поведение посла "неприемлемо" и должно караться протестными нотами со стороны правительства ФРГ.

Между тем, эта уже далеко не первая попытка Соединенных Штатов попытаться затормозить процесс реализации проекта "Северный поток-2", который якобы "подрывает безопасность Украины и Европы".