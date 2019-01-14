Супруга Карлоса Гона пожаловалась на условия его содержания в японской тюрьме

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-14T15:09:15+03:00

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Супруга экс-главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона пожаловалась на условия содержания ее мужа в японской тюрьме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, изначально бизнесмен был арестован по подозрению в занижении информации о собственных доходах с целью уклонения от уплаты налогов, однако позже в список добавились также нарушения юридических обязательств по отношению к одной из японских корпораций.

Жена Гона заявила, что с момента заключения под стражу с ее мужем постоянно жестоко и несправедливо обращаются, ежедневно допрашивают, а также запугивают и читают нравоучения. Об этом женщина написала в письме руководству правозащитной организации Human Rights Watch.

В послании говорится о том, что экс-главу автомобильного альянса содержат в неотапливаемой камере площадью около 7 кв. м. и плохо кормят. Весь рацион бизнесмена якобы состоит лишь из риса и ячменя, а потому он потерял уже порядка семи килограмм. Кроме того, супруга Гона уверяет, что ему не дают принимать лекарства на постоянной основе. В связи с этим женщина попросила организацию обратить внимание на проблему и сделать ее достоянием общественности.

"Никто не должен быть обречен на то, с чем мой супруг сталкивается каждый день, в особенности в такой развитой стране, как Япония, которая является третьей по величине экономикой мира", - передает агентство Reuters со ссылкой на письмо.