В Госдуме предлагают устанавливать в квартирах плиты с автоматическим отключением

СЕГОДНЯ 20:10 2019-01-14T20:12:50+03:00

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Вопрос безопасности россиян во время использования газового оборудования в своих квартирах – проблема номер один сегодня. Не успела утихнуть боль от трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва газа в одной из квартир, рухнул целый подъезд дома, как новые сообщения. На этот раз из Ростовской области – в Шахтах произошла похожая ситуация.

Мнения парламентариев на этот счет разделяются. Одни видят выход в полном запрете использования газа в быту, отопление и плиты должны стать электрическими. По мнению других – это невозможно, но спасут ситуацию специальные плиты, оборудованные системой автоматического отключения. Как только пламя в конфорке погаснет, то подача голубого топлива сразу прекратится.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская готовит соответствующие поправки в законодательство, которые обяжут во всех новостройках устанавливать специально оборудованные плиты. Аналогичные приборы должны появиться в жилье, где проведен капремонт.

Инициативу парламентария уже поддержали в «Газпроме». А вот у Минстроя решение проблемы более простое – нужно увеличить содержание одорантов в газе, чтобы запах был более заметен, что позволит быстрее выявлять утечку.

Цена плит с системой «газ-контроль» будет приемлемой и не должна сильно бить по карману россиян. Кроме того, стоит ввести еще один стандарт, уверены эксперты: все плиты, которые продаются в России, должны быть оснащены устройством автоматического отключения.

В среднем по рынку цена обычной плиты сегодня начинается от 8–9 тыс. рублей, с «газ-контролем» — от 14–15 тысяч, пишет газета «Известия».