На Украине придумали, как покончить с войной в Донбассе

СЕГОДНЯ 03:29 2019-01-15T03:58:21+03:00

По мнению участника боевых действий в регионе, ВСУ должны штурмом взять ДНР и ЛНР, а их жителей выселить «хоть на Мадагаскар»

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Закончить продолжающуюся уже почти пять лет войну в Донбассе можно только силой, уверен «ветеран АТО» Виталий Аверин. Бывший участник боевых действий в эфире телеканала OBOZ.TV поделился своим «планом» возвращения мятежных ДНР и ЛНР под контроль Киева: Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны их просто взять штурмом. А Минские соглашения и временные перемирия, по его словам, ни к чему не приведут.

«Не надо договариваться с врагом. Надо как-то уже заканчивать эту войну», - заявил он.

Причем Аверин убежден, что у бойцов ВСУ получится захватить восставшие против нынешней киевской власти республики: «У нас армия сильная». Ну, а после того, как закончатся боевые действия, всех местных жителей нужно просто выселить из Донбасса.

«Те люди, которые там находятся, их надо отправлять... да хоть на Мадагаскар», - считает украинский военный.

Напомним, так называемую «антитеррористическую операцию» против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине, власти Незалежной ведут с апреля 2014 года.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

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