СЕГОДНЯ 17:19 2019-01-15T17:19:01+03:00

Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам консультаций с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье в Женеве

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой по итогам консультаций с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, которые прошли в минувший понедельник, 14 января, в Женеве, заявил, что Россия не будет платить взнос в ПАСЕ в 2019 году.

«ПАСЕ не получит российского взноса», - сказал политик. При этом он подчеркнул, что наша страна «не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит».

Также парламентарий высказался и против направления российской делегации на зимнюю сессию ассамблеи, которая открывается 21 января во французском Страсбурге. «Я считаю, что мы не должны формировать делегацию и направлять ее для подтверждения полномочий», - цитирует Толстого ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией делегацию нашей страны лишили права голоса в ПАСЕ и запретили ей участвовать в работе руководящих органов ассамблеи. В ответ РФ приостановила участие в деятельности Парламентской ассамблеи.

А 9 января стало известно, что Госдума получила от ПАСЕ письмо с предложением сформировать делегацию для участия в январской сессии.