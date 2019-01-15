США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей

СЕГОДНЯ 19:04 2019-01-15T19:04:01+03:00

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В США назвали состоявшуюся в Женеве встречу с российской делегацией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «разочаровывающей». Так, по словам заместителя американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, в ходе переговоров она каким-то образом убедилась в том, что РФ «продолжает существенно нарушать» соглашение.

«Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия продолжает существенно нарушать договор и не подготовила объяснение, как она планирует вернуться к его полному соблюдению», - говорится в заявлении Томпсон, опубликованном на сайте миссии США при международных организациях в Женеве.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о ракете, из-за которой Россию обвиняют в нарушении ДРСМД. Как выяснилось, одним из поводов для подобных обвинений стала наша модернизированная ракета 9М729, хотя дальность ее полета на испытаниях и не превысила допустимые 500 километров.

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