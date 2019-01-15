2019-01-15T18:59:26+03:00
Политика

Патрушев рассказал о ракете, из-за которой Россию обвиняют в нарушении ДРСМД

Как заметил секретарь Совбеза РФ, дальность полета этого снаряда на испытаниях не превысила допустимые 500 километров
Дарья ИВАШКИНА
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Секретарь Совета Безопасности РФ Николай ПатрушевСекретарь Совета Безопасности РФ Николай ПатрушевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 15 января, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал заявления США о том, что наша страна якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как заметил Патрушев, одним из поводов для подобных обвинений стала наша модернизированная ракета 9М729. Однако дальность ее полета на испытаниях не превысила допустимые 500 километров.

«Нарушения они (американцы) связывают с якобы проводимыми Россией испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 километров. Они имеют в виду нашу модернизированную ракету 9М729 с улучшенными характеристиками, дальность которой при испытаниях не превысила 476 километров, о чем американская сторона была проинформирована и могла убедиться», - сказал секретарь Совбеза РФ в интервью «Российской газете».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп рассказал о желании своей страны выйти из ДРСМД. Поводом для такого решения стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. Однако наша страна с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии.

При этом 4 декабря 2018 года американский госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по договору, если Москва в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Между тем в МИД РФ, комментируя заявление главы Госдепа, отметили, что Соединенным Штатам хорошо известно, что наша страна неукоснительно соблюдает соглашение.

А в этот вторник в Женеве прошли консультации России и США по ДРСМД. Переговоры проходили в закрытом формате и длились более двух часов.

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