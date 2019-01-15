Рябков заявил об отсутствии продвижения вперед по вопросу ДРСМД

СЕГОДНЯ 19:32 2019-01-15T19:34:39+03:00

В МИД РФ рассказали об итогах консультаций с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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В МИД РФ рассказали об итогах консультаций с США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), состоявшихся во вторник, 15 января, в Женеве. Как заметил замглавы дипведомства Сергей Рябков, в ходе переговоров Москва и Вашингтон обсудили перспективу соглашения, но «продвижения вперед нет».

По словам дипломата, требования американцев к нашей стране не содержат конкретики и не позволяют рассчитывать на сближение подходов. «Позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безапелляционности требований к РФ, которые не могут быть подкреплены конкретикой, не содержат элементы новизны, позволяющие рассчитывать на сближение подходов», - сказал замминистра.

Также замглавы МИД РФ в очередной раз заверил, что Москва строжайше выполняет ДРСМД. При этом США, по его словам, ведут линию на подрыв соглашения. «После контакта в Женеве мы видим четкое стремление Вашингтона довести до конца заявленную линию на слом договора. Ответственность за это целиком и полностью ложится на американскую сторону», - цитирует Рябкова ТАСС.

Между тем заместитель министра иностранных дел нашей страны пообещал, что Москва «будет прикладывать усилия по сохранению ДРСМД до тех пор, пока США официально не уведомит о выходе из соглашения».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о ракете, из-за которой Россию обвиняют в нарушении ДРСМД.

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